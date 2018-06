Black out a Sanremo: vigili del fuoco intervengono per tre ascensori bloccati

Sanremo. I vigili del fuoco del distaccamento matuziano sono intervenuti stamane in via Martiri, via Nino Bixio e via Galilei tra le 9,50 e le 10,40 per tre ascensori bloccati in altrettanti condomini. A causare il guasto, una serie di black out che ha interessato, stamani, il centro di Sanremo, con segnalazioni che sono giunte alla polizia municipale da diverse parti della città.

Al momento c’è la Amaie, la municipalizzata che gestisce il tratto di linea interessato, che sta lavorando per ripristinate il guasto. Altre segnalazioni sono giunte da corso Inglesi e dalla zona del Palafiori.