Taggia. Il nostro lettore F. S. ci segnala uno spiacevole avvenimento che ha interessato la strada in cui vive, Salita alle Pietre, nel comune di Taggia, nella giornata di ieri:

“Ieri mattina la betoniera che porta ripetutamente calcestruzzo sul cantiere situato in salita alle pietre si è ribaltata causando una cospicua fuoriuscita di olio e gasolio su tutta la strada, per non parlare dell’ingombro e dei problemi causati di conseguenza.

Credo sia un fatto molto grave in primis per la condizione fisica dell’autista, il quale fortunatamente ne è uscito illeso, in secondo luogo per i problemi stradali che stanno causando questo enormi mezzi con il loro ripetuto passaggio, mi domando come si possa dare il consenso per determinati tipi di lavori, i quali mettono in pericolo la vita dei cittadini per la loro pericolosità ed in pericolo il patrimonio storico della cinta muraria di Taggia, la quale è sopravvissuta alle invasioni saracene ma non all’avanzamento della stupidità dell’uomo”.

Non solo, questi lavori si sono ripercossi sulla casa del nostro lettore e di altre famiglie nei paraggi, causando crepe nei muri che dovranno essere valutate dalla ditta nelle prossime settimane.