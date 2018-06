Berrino: “Cosa direbbero della Francia a Ventimiglia? Una vomitevole grandeur”. E Macron diventa “Micron”

Sanremo. “Micron ci ha definito vomitevoli per aver chiuso i porti ad una nave con 600 persone a bordo. Cosa dovrebbero dire i ventimigliesi, i liguri, gli italiani di lor signori francesi che quotidianamente tengono chiuse le frontiere terrestri a migliaia di immigrati anche minorenni che vogliono entrare in Francia? Una vomitevole Grandeur”

A scrivere questo post sul suo profilo Facebook è l’assessore regionale, nonché consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino. “Micron” sta per Macron (Emmanuel) e le dichiarazioni di Berrino si inseriscono in una razione italiana, che diventa sempre più trasversale di ora in ora, venuta in seguito all’esternazione del primo ministro francese che aveva definito l’atteggiamento del Governo Conte nei confronti dei migranti : “Cinico e vomitevole”.