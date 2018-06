Ballottaggio a Imperia, prende il via la sfida Scajola vs Lanteri

Imperia. Oggi è il grande giorno per i due candidati Claudio Scajola e Luca Lanteri. I cittadini, dopo le elezioni dello scorso 10 giugno, andranno infatti a votare il futuro sindaco durante il ballottaggio delle elezioni amministrative.

Termina così l’era Capacci di centrosinistra per dare il via ad un nuovo inizio. Al ballottaggio si presentano infatti l’ex ministro dell’Interno durante il secondo governo Berlusconi, Claudio Scajola, appoggiato dalle liste civiche Imperia Insieme, Obiettivo Imperia, Area Aperta ed il Popolo della Famiglia, e il candidato del centrodestra Luca Lanteri, appoggiato dalle liste Forza Imperia, Vince Imperia, Fratelli d’Italia, Progetto Imperia e Lega e dal presidente della regione Giovanni Toti. Al primo turno Scajola ha preso il 35,3 per cento, mentre Lanteri il 28,7. Lo spoglio si terrà dopo le 23, subito dopo la chiusura dei seggi.