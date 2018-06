Bajardo, amianto abbandonato nel bosco: Comune individua responsabile e impone rimozione

Bajardo. Buone notizie per turisti, residenti e più in generale per chi ama la natura, i boschi, la montagna e i suoi sentieri. Il Comune, tramite un’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Laura, ha finalmente deciso di far rimuovere l’amianto che da anni giace in una strada che costeggia il bosco.

Precisamente da via Taggiasco dove, da circa un decennio secondo quanto aveva testimoniato il dicembre scorso un escursionista al nostro giornale, tra case e bosco si trova una catasta di una quindicina di pannelli di eternit: Sembra che il materiale in questione sia quel che rimane dello smantellamento di alcune baracche di una campagna nelle vicinanze.

Quel materiale, a quanto appurato, appartiene ad una donna residente a Sanremo, che ora avrà 30 giorni di tempo per rimuoverlo. Altrimenti provvederà il Comune, che poi si rivarrà economicamente e legalmente (denuncia) sull’interessata.