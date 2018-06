Auto ribaltata a San Lorenzo al Mare: feriti due ragazzi

San Lorenzo al mare. E’ di due feriti ed una macchina semidistrutta il bilancio dell’incidente stradale avvenuto verso le 16 in via Ponticelli. Per cause da stabilire, un’auto, è uscita dal controllo del guidatore, finendo ribaltata.

All’interno c’erano due 20enni (ragazzo e ragazza). Fortunatamente non hanno subito ferite gravi come poteva far presagire la dinamica del sinistro: le cinture allacciate hanno fatto il loro dovere. Il 118 ha soccorso la coppia con l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Imperia. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale del capoluogo in codice giallo di media gravità.