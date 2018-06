Bordighera. Un emozionantissimo sindaco Vittorio Ingenito ha premiato stamane a Palazzo Garnier i diciassette atleti, comprese le due allenatrici Sabrina e Micaela Floris, della Bordighera Nuoto che hanno partecipato, nella delegazione della Regione Liguria, al 16esimo campionato nazionale di Nuoto del CSI, svoltosi dal 6 al 10 giugno scorsi a Lignano Sabbiadoro.

“Avete raggiunto tutti risultati molto molto positivi”, ha detto il sindaco ai giovani e giovanissimi atleti, “Devo riconoscere che avete un team che vi segue con grande passione. Continuate a coltivare lo sport che è, prima di tutto, educazione fondamentale per poter poi raggiungere gli obiettivi più importanti che la vita vi può offrire: un lavoro e una famiglia. Lo sport oggi insegna quello che è il sacrificio per raggiungere quegli obiettivi”.

“Continuate a portare avanti questa passione”, ha aggiunto Ingenito, prima di consegnare gli attestati di merito, “Perché vi darà tanta forza e tanta energia per essere sempre ambiziosi: un buon cittadino deve esserlo per se stesso e per le persone che gli stanno intorno”.

“Presteremo particolare attenzione alle manutenzioni degli impianti sportivi di Bordighera e destineremo, compatibilmente con le risorse del bilancio, maggiori importi da stanziare per lo sport in modo da creare eventi sportivi che possano far tornare Bordighera al centro dell’attenzione mediatica”, ha promesso Vittorio Ingenito ai ragazzi presenti, da lui definiti come “gli ambasciatori più importanti per le notizie che possiamo dare al mondo turistico”. “Se siete felici di praticare il vostro sport a Bordighera”, ha concluso il sindaco, “Altri appassionati potranno venire qui e fare altrettanto”.

Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessore allo Sport Stefano Gnutti.

I premiati:

Pirri Giorgia anno 2010 (8° posto a livello nazionale nei 100 m dorso es.c);

Florio Giulia anno 2008 (3° posto nei 50 dorso es.b; un 4°posto nei 100 dorso es.b e un 7°posto nei 50 delfino es.b, sempre a livello nazionale);

De Vincenzi Giulio anno 2010, ottime le sue prestazioni;

Dolce Edoardo anno 2007 (3°posto su 22 partecipanti nei 100 rana es.b e un 6°posto su 42 partecipanti nei 50 rana es.b a livello nazionale);

De Vincenzi Giorgia anno 2006 (3° posto su 48 partecipanti nei 50 rana es.a e un 5°posto su 45 partecipanti nei 100 rana es.a, a livello nazionale);

Claudio Sveva anno 2004, ottime le sue prestazioni;

Spetro Stefano anno 2003 (3° posto nei 50 dorso cat.rag, un 4°posto su 75 partecipanti nei 50 stile libero cat.rag. e un 5° posto su 67 partecipanti, a livello nazionale);

Fonti Martina anno 2003, ottime le sue prestazioni;

Lorenzi Samuele, anno 2001, ottime le sue prestazioni;

Parisi Edoardo anno 2010, ottime le sue prestazioni;

Pirri Gabriel anno 2005, ottime le sue prestazioni;

Teutino Federico anno 2003, ottime le sue prestazioni;

Chiesa Massimiliano anno 2005, ottime le sue prestazioni;

Boeri Chiara anno 2001 (3° posto nei 200 stile libero cat. cadette, un 5° posto su 25 partecipanti nei 50 dorso cat. cadette e un 6° posto su 17 partecipanti nei 100 dorso cat. cadette, a livello nazionale);

Rebaudo Alessandro anno 2001, splendida prestazione con 3 ori conquistati a livello nazionale, nelle sue specialità;

Floris Sabrina anno 1977, esempio per tutti gli atleti la propria allenatrice che ottiene 2 ori nelle proprie specialità, come atleta master;

Floris Micaela, anno 1979, allenatrice, 2 ori nella categoria master.