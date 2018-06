Taggia. Dopo il successo della presentazione del catalogo di Francesco Brea, l’associazione Asso.Lab.Start.AM, in collaborazione con il Centro Culturale Tabiese, propone un nuovo incontro sulla pittura tardo-medievale nelle Alpi Marittime.

Sabato 9 giugno alle 16, presso il convento dei domenicani di Taggia, la storica dell’arte Véronique Plesch interverrà su Giovanni Canavesio, pittore: un grande interprete delle emozioni umane. La prof.ssa Plesch insegna Art History al Colby College di Waterville (Maine-USA), e fa parte del comitato di redazione di importanti riviste del settore. Si è occupata dello studio dei cicli della Passione nelle Alpi, da cui ha tratto il saggio Le Christ peint: Le cycle de la Passion dans les chapelles peintes du XVe siècle dans les Etats de Savoie (Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, 2004). Ha inoltre dedicato un volume all’opera di Canavesio a La Brigue (Francia): Painter and Priest: Giovanni Canavesio’s Visual Rhetoric and the Passion Cycle at La Brigue (University of Notre Dame Press, 2006).

Dopo Nôtre Dame de La Brigue, e insieme a San Bernardo di Pigna, il Convento dei Domenicani di Taggia è un importante luogo per ammirare la pittura del Canavesio e non solo. L’incontro è seguito da una visita guidata dal titolo: Giovanni Canavesio ed il convento dominicano di Taggia, a cura del dott. Massimo Bartoletti, storico dell’arte e funzionario della Soprintendenza di Genova, noto studioso delle scuole pittoriche del ponente ligure e a sua volta autore di diverse pubblicazioni sull’artista.

Infine in serata protagonista è la musica: alle 21 presso l’Oratorio dei Bianchi di Taggia, il Coro Filarmonico “Musica Nova” di Sanremo, eseguirà il Requiem di Mozart con accompagnamento di pianoforte a 4 mani. La giornata di Arte e Musica ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Taggia, della Confraternita del Gonfalone di Taggia e del Liceo G.D. Cassini di Sanremo (sarà rilasciato attestato di partecipazione per aggiornamento degli insegnanti).