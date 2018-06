Arriva al Casinò di Sanremo il ‘World Poker Tour Deep Stacks': evento in collaborazione con Texapoker

Sanremo. E’ l’evento pokeristico del momento, di importante rilevanza internazionale, fortemente interessante per i montepremi e per la possibilità di confronto tra grandi campioni. Dopo due anni torna al Casinò di Sanremo il World Poker Tour Deep Stacks, in collaborazione con Texapoker.

Un festival del poker, che già ha animato in questi giorni la Poker Room e che ha portato centinaia di players per il Main Event. Interessante il buy-in €900+€100, un “ingresso” che denota il livello qualitativo del WPT.

Dopo il successo a marzo del Pokerstars Megastack, a maggio dell’lUnibet DSO, che ha portato nelle sale della Casa da Gioco più di 300 pokeristi, il Casinò di Sanremo ha creato per i pokeristi un appuntamento da non perdere, scegliendo un Poker di qualità, riuscendo ad aggiudicarsi una tappa del circuito europeo World Poker Tour WPT, che ritorna dopo due anni nella sua Poker Room.

Affermano gli Amministratori e il Direttore Generale: “ Circuito Pokerstars, Unibet ed ora WPTDS, in sinergia con Texapoker: il Poker nel Casinò di Sanremo tocca livelli internazionali che stanno portando soddisfazioni in termini di presenze e di competitività. I players esprimono apprezzamenti positivi verso le tipologie di tornei proposti, la loro giocabilità, i montepremi sempre interessanti e l’organizzazione del gioco, trasparente e sempre in sicurezza. Sanno di essere i benvenuti nelle nostre sale e nella città di Sanremo, da sempre ospitale. Un grazie alla squadra Casinò, che di mese in mese riesce a garantire un altissimo livello di qualità della nostra offerta di gioco, in un settore per noi di grande interesse. Attendiamo nei prossimi giorni il picco delle iscrizioni, augurando a tutti i players tanto divertimento ed agonismo”.

Il WPT Deep Stacks ha tutte le caratteristiche per piacere.

Il Main Event ha un costo di 900+100 euro e prevede tre flight di partenza tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno. Il Day 1C è TURBO: ha livelli da 20 minuti ciascuno e non 40. Lo starting stack è di 30.000 gettoni e la possibilità di fare re-entry è illimitata. I round durano poi 60 minuti nel Day 2 e Day 3.

Nel ricco programma del WPT si fa notare anche il High Roller da 1.350+150 euro di buy-in previsto tra sabato 9 e domenica 10 giugno.

WPTDeepStacks Main Event €1,000 giugno 7-10, 2018

WPTDeepStacks High Roller €1,500 giugno 9-10, 2018

Il programma