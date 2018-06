Arma di Taggia. Si è aperto con una giornata di festa il programma delle manifestazioni estive del Comune di Taggia. Il lungomare Argentina è stato invaso, sin dalle prime ore del pomeriggio, da tanti bambini e dalle loro famiglie per la Festa nazionale dei bambini.

L’evento si inserisce nella gioranta italiana dello Sport, all’interno della quale il Coni è impegnato in prima persona per la promozione delle discipline sportive. Una ventina di associazioni infatti si sono attrezzate per esibire un variegato panorama di attività sportive, dal tennis al basket, passando per il baseball.

Di contorno la presenza delle forze dell’ordine con alcuni stand informativi, presi letteralmente d’assalto dai più piccoli che hanno potuto divertirsi in sicurezza con i giochi dei vigili del fuoco oppure provando l’emozione di mettersi al volante di una gazzella della Polizia di Stato o una radiomobile dei carabinieri.

Presenti tante istituzioni civili e militari: il sindaco Mario Conio, gli assessori Barbara Dumarte e Espedito Longobardi e il consigliere Raffaello Bastiani. A “sovrintendere le operazioni” il tenente della Benemerita Mario Boccucci.

La manifestazione prosegue fino alle 19 nei pressi di piazzale Tiziano Chierotti.