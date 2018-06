Arma di Taggia. E’ Massimiliano Anfossi, “Spillo” per gli amici, il 42enne che ha perso la vita poco dopo la mezzanotte in un incidente stradale occorso sull’Aurelia all’altezza del ponte sul torrente Argentina. L’uomo viaggiava a bordo di un autocarro, andato distrutto in un incidente che ha visto coinvolti altri due mezzi.

Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Verde di Arma, ma per il 42enne di Sanremo, residente a Taggia, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. Feriti anche gli altri due conducenti coinvolti nel sinistro.