App per info turistica e un team per rilanciare Bordighera: ecco come lavorerà la squadra Ingenito

Bordighera. Manifestazioni, turismo e cultura: tre deleghe solitamente accorpate che il sindaco Vittorio Ingenito ha deciso di affidare ad un team composto da tre persone. Una commissione per il turismo, di cui dovrebbe far parte anche Larisa Vulcan, la business analyst esperta in turismo candidata consigliere nella lista di “Bordighera Vince”.

“Bordighera è una città in cui il turismo riveste un ruolo molto importante e che ha sofferto molto in passato, come confermano i dati dell’osservatorio regionale sul turismo”, ha dichiarato il sindaco, “Per questo dobbiamo creare una squadra di persone che con grande umiltà devono lavorare insieme”.

Un team composto da tre, che molto più di un singolo “riescono ad avere consapevolezza di quelle che sono le necessità”, ha spiegato Ingenito.

Tra i primi interventi, la realizzazione di una app che dia informazioni utili ai visitatori e la pianificazione annuale delle manifestazioni in modo che “un turista possa scegliere quando pianificare la sua vacanza avendo a disposizione anche un calendario degli eventi”.