Antonella Clerici tra le lacrime dice addio a La prova del cuoco ma assicura: “Il prossimo anno torno con Sanremo Young”

“Vorrei ringraziare tutte le persone che in questi 18 anni hanno fatto la storia del programma, un programma storico, non perché l’ho condotto io, ma perché ha rotto gli schemi, portando la cucina in tv per la prima volta“. Con queste parole Antonella Clerici ha salutato tra le lacrime e gli applausi la sua creatura, quest’anno diventata maggiorenne, La prova del cuoco.

La trasmissione di Rai Uno il prossimo anno perderà dunque la sua “mamma” perché “la vita va avanti, le necessità cambiano e i figli a 18 anni bisogna lasciarli andare“, come ha affermato la bionda conduttrice. Al suo posto arriverà Elisa Isoardi che già nel 2009 aveva preso le redini del programma per sostituire la Clerici durante la maternità: “Sarà lei a prendere il mio posto, non più come supplente come è stato qualche anno fa, ma come titolare. Le auguro tutto il bene del mondo perché questa è una trasmissione speciale che mi ha portato tanta fortuna“, con queste parole si completa il passaggio del testimone.

La presentatrice Rai ha però nuovi, importanti progetti all’orizzonte che ha deciso di svelare al suo pubblico. In autunno condurrà Portobello, celebre trasmissione condotta dal 1977 al 1983 da Enzo Tortora. “E’ un’eredità pesante”, ha affermato la Clerici, mentre ad aprile-maggio condurrà un programma ancora top secret.

Per il secondo anno tornerà anche alla conduzione di Sanremo Young, teen talent che ha per casa il celebre Teatro Ariston di Sanremo, rivolto ai giovani cantanti dai 14 ai 17 anni che da poco ha concluso la sua prima edizione, collezionando un successo dopo l’altro di ascolti che ha convinto i vertici Rai a confermarne la presenza nei palinsesti 2019.

Nonostante gli importanti progetti però Antonella Clerici non riesce a trattenere il dispiacere di questo abbandono e rivolge un pensiero a tutti gli spettatori che l’hanno seguita fedelmente: “Mi mancherà il rapporto quotidiano con voi, ma lo porterò sempre con me, mi avete fatta sentire una di famiglia“.