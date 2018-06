Anteprima Unojazz Sanremo al Teatro dell’Opera del Casinò

Sanremo. L’Anteprima Unojazz Sanremo si terrà sabato 30 giugno alle 21 presso il Teatro dell’Opera del Casinò con la presenza di Antonio Faraò Trio Featuring Chico Freeman.

Una serata che costituisce il primo importante appuntamento di valore artistico di richiamo internazionale per la città e segna il calcio di inizio della rassegna di agosto.

Un assaggio del ricco programma estivo che Unogas Energia, il Casinò di Sanremo ed il Comune hanno deciso di regalare alla città ed ai suoi turisti, con un grande concerto gratuito per festeggiare l’edizione 2018 del Unojazz Sanremo.

Come ogni anno l’intera manifestazione ha anche un risvolto benefico, grazie al sostegno all’associazione TOKO-VATO che opera da anni nella Regione di Itasy, nel Madagascar centrale. Infatti, la parte di incasso di competenza di Unogas Energia sarà completamente devoluta in beneficenza, così come le offerte raccolte durante l’Anteprima Unojazz Sanremo.