Anna Tatangelo inaugura la stagione estiva del Roof Garden al Casinò di Sanremo

Sanremo. Bella e fashion, coinvolgente ed indimenticabile, Anna Tatangelo, aprirà l’estate del Roof Garden del Casinò di Sanremo. Un’artista che affascina per il suo stile, particolarmente amata dagli ospiti del palcoscenico sotto le stelle della Casa da Gioco. Non poteva essere scelto un testimonial più glamour per inaugurare il Roof Garden e salutare insieme ai migliori clienti l’estate 2018, foriera di tante esclusive serate. Sabato 30 giugno alle ore 20.30 il ristorante sotto le stelle sarà pronto per ospitare i suoi visitatori, a cui sarà dedicato il concerto appositamente creato.

Anna Tatangelo, splendida interprete e show girl tra le più richieste, apre una grande stagione di eventi estivi che poche strutture possono declinare: otto grandi artisti, che spaziano dalla Musica all’intrattenimento, dal ballo acrobatico, alle coreografie alla sottile comicità alla grande Musica Italiana., eventi esclusivi per far sentire “unici” i clienti del Casinò di Sanremo.

“Abbiamo scelto, per l’inaugurazione del Roof Garden, un’artista affermata, seguita da un pubblico diversificato, che ha già maturato una carriera ricca di successi, costellata da brani indimenticabili per festeggiare con i nostri ospiti l’arrivo dell’estate”- Afferma Casinò Spa- “E’ una stagione per noi importante, dal punto di vista turistico, in cui vogliamo esprimere con forza la nostra migliore politica dell’accoglienza per rispondere alle aspettative dei nostri clienti. Ci aspetta un’estate di esclusivi eventi, in linea con il nostro programma annuale, un investimento importante, diventato una parte sostanziale del calendario manifestazioni cittadino, una funzione, a cui adempiamo con impegno, certi che sia una sinergia positiva e vincente per l’intero comprensorio.”

Sabato 30 giugno – Roof Garden

ANNA TATANGELO

Giovane promessa della musica italiana, vanta già un lungo novero di successi alle spalle, da quando nel 2002, a soli quindici anni, si affaccia per la prima volta sul palco dell’Ariston vincendo nella categoria Giovani con Doppiamente Fragili.

Ha pubblicato sei album in studio, ventisette singoli e due colonne sonore, aggiudicandosi numerosi dischi d’oro e di platino. Ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo, con i brani Doppiamente Fragili nel 2002, Volere volare nel 2003, Ragazza di periferia nel 2005, Essere una donna nel 2006 (con oltre 180.000 copie vendute), Il mio amico nel 2008, Bastardo nel 2011 e Libera nel 2015, conquistando cinque podi. Dal 2016, affianca Carlo Conti in veste di co-conduttrice del programma I Migliori anni, in onda su Rai 1.

Oggi Anna, tra le artiste più amate ed apprezzate, continua a cimentarsi in sfide sempre nuove.

Sul palco del Roof, oltre ai brani più recenti dell’ultimo disco, porterà in un elegantissimo set in duo voce e chitarra, tutte le hit che hanno segnato la sua carriera negli ultimi quindici anni: da Ragazza di periferia a Occhio per occhio sino a Muchacha.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo €100,00 o bicchierata + spettacolo € 30,00.

Le novità estive propongono il 21 luglio l’atteso concerto di Peppino Di Capri, un evergreen per tutte le generazioni, sempre richiesto dalla clientela della Casa da Gioco. Agosto sarà contraddistinto dai festeggiamenti di mezza estate, travolgenti come uno spettacolo di “fuochi d’artificio”. L’11 agosto il Roof Garden sarà piacevolmente “invaso” dai”Mascalzoni Latini e Tatiana Thomas, il 14 agosto la serata esclusiva con uno degli attori show man più richiesti: Nino Frassica accompagnato da Los Plaggers. Il 18 agosto musica travolgente con Gin & Friz ma anche comicità con Anna Maria Barbera. Per settembre si rinnova l’appuntamento con il concerto per salutare l’estate, con un’interprete che riempie gli stadi “Noemi” e che si propone con le sue canzoni più intense. Infine dal 10 al 19 agosto e nei fine settimana “piano bar”.

Ecco il programma eventi giugno-settembre 2018

30 giugno ANNA TATANGELO Roof Garden

21 luglio PEPPINO DI CAPRI Roof Garden

11 agosto MASCALZONI LATINI e TATIANA THOMAS Roof Garden

14 agosto NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS Roof Garden

18 agosto GIN & FITZ party band e ANNA MARIA BARBERA Roof Garden

7 settembre NOEMI Roof Garden

Per informazioni sugli spettacoli: tel. 0184.505543