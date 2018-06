Andrea Terrone (Imperia Insieme) commenta il tour dei politici romani in provincia

Imperia. Andrea Terrone, membro della lista Imperia Insieme a sostegno di Claudio Scajola sindaco commenta il tour dei politici romani in provincia di Imperia.

“Le parate lasciamole ai Fori Imperiali il 2 giugno … I Salvini, Gelmini, Meloni & Co. che in questi giorni “deambulano” per Imperia per sparlare di Roma facendo ancora campagna elettorale raccontando dei loro inciuci proprio non ne capisco il motivo! Di queste cose a noi non interessano. A noi interessa eleggere un Sindaco ed una Amministrazione operativa nel 2018, capace di prendere questa città e di rivoltarla (con i tempi giusti) come un calzino dal mare ai monti, come Claudio ha puntualizzato bene nei suoi 5 punti che rammento velocemente: pulita, sicura, prospera, solidale e viva.

Nessuno di noi deve essere lasciato indietro poiché noi tutti vogliamo e dobbiamo essere chiamati in causa per partecipare attivamente con idee, proposte e soprattutto voglia di migliorare questo nostro splendido territorio che possediamo. Questa sarebbe già una buona base di partenza per essere una buona comunità o collettività. Solo noi conosciamo a fondo i nostri problemi, tastandoli con le mani tutti i giorni quando usciamo di casa.

Allego in questo post uno stralcio dell’intervista dell’amico Cristian Flammia a Claudio rilasciata ieri pomeriggio durante un incontro in via Carducci al Parrasio per ribadire che è l’unica persona in grado di avere i requisiti giusti per guidare questa città; con spirito di servizio, competenza, iniziativa, tenacia ed esperienza per muoversi nel panorama degli investimenti e fondi europei con gli asset giusti senza “aiutini” da Genova a cui di Imperia poco gli è importata in questi ultimi anni.

Questo solo per rammentarvi che il turismo politico di questi giorni da Roma e Genova è cosa abominevole e spudorata. Mi auguro caldamente che i miei concittadini non si lascino abbindolare da queste finte moine. Farsi un selfie con la Meloni o Salvini pur simpatico che sia non vi cambia la vita ne a voi ne tanto meno a loro. Bussate invece a chi una porta può aprirla! Questo naturalmente è un mio pensiero condivisibile o meno ma è un dato oggettivo”.