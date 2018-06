Andagna. Grande successo per la VI edizione della manifestazione “E Lizzette de San Zane” che si è svolta nel caratteristico borgo sabato 9 giugno.

Centinaia e centinaia le persone che hanno affollato i carruggi e le aie del paese, gustando i piatti tipici della zona accompagnati da ottimo vino. Moltissimi lumini arricchivano il percorso guidando alla scoperta delle band che si sono esibite per il concorso “Belin, che Band!”.

Tanti i generi musicali proposti e molto apprezzati dai numerosissimi partecipanti, che hanno cantato e ballato fino a tarda serata, anche grazie ai vincitori della scorsa edizione, i Berben Band che si sono esibiti fuori concorso. Sono stati moltissimi i voti pervenuti nelle urne posizionate in ogni postazione gastronomica e il pubblico ha contribuito con il suo voto a decretare i vincitori del concorso.

Ecco la classifica:

Primi classificati “Pepè”

Secondi classificati “Bruti e boi”

Terzi classificati “D-Sparsi”

Quarti a pari merito: “Clan Batexe”, “Sleeping’ dog”, “Sesor” e “Dirty Sanchez”

Dopo le premiazioni, il divertimento è continuato con il dj set di Walter Sindoni e dj Comix, che hanno fatto ballare, cantare ed emozionare tutto il pubblico.

La proloco Andagna coglie l’occasione per ringraziare tutte le band che hanno partecipato al concorso e che con la loro musica hanno reso speciale questa edizione della manifestazione, ringraziando anche tutti i partecipanti, che con la loro allegria hanno contribuito al successo della serata. Infine, ma non per importanza, la Proloco ringrazia tutti gli abitanti di Andagna, che con la loro disponibilità e accoglienza hanno aperto le proprie case ad amici e turisti, rendendo unica questa edizione. La manifestazione “E Lizzette de San Zane cresce ogni anno grazie all’aiuto di tutti e per questo la Proloco vuole davvero ringraziare di cuore tutti per la loro partecipazione.