Anche il sindaco Gazzola (Dolceacqua) contro la manifestazione pro migranti del 14 luglio: “Non ha effetto su istituzioni francesi”

Ventimiglia. “Concordo che ci sia la necessità di contestare il comportamento del governo francese sulla politica dell’immigrazione e sono sicuro che, come me, lo pensano anche molti dei miei colleghi, ma questa manifestazione di protesta del 14 luglio, produrrà solo danni economici ad una città che già sta soffrendo questa situazione e di riflesso creerà un danno economico alle attività dei comuni limitrofi, come il mio, che ogni anno al 14 luglio vede la presenza di molti francesi”. Lo ha detto, in merito alla manifestazione pro migranti in programma il prossimo 14 luglio a Ventimiglia, il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola.

“Tra l’altro”, ha aggiunto il sindaco, “Questo tipo di protesta non avrebbe nessun effetto sulle istituzioni francesi, come già ampiamente dimostrato. Basta ricordare come diversi sindaci italiani sono stati messi fuori dalla Prefettura di Nizza nonostante fossero dalla stessa stati invitati ad un incontro riguardante altri temi, ma comunque importanti. E’ vero che molti ventimigliesi hanno dato il loro aiuto agli immigranti, come molte persone del territorio Intemelio e come il mio Comune che insieme alla parrocchia ed ai cittadini ha fatto raccolte di cibo. Ma sia chiaro, per questa manifestazione la stragrande maggioranza è contraria, non per paura, odio o diffidenza, ma per proteggere la propria libertà di lavorare, di recuperare perdite che questa situazione genera da oltre 2 anni. Come il mio collega Biancheri concordo con la presa di posizione del sindaco Ioculano. Siamo disponibili ad azioni di protesta ma non con quelle che danneggino il nostro territorio. Se ci fosse stato prima un confronto e non una imposizione, si sarebbe trovata certamente una soluzione e condivision”. #NO14L”