Chiuse le urne alle 23 ecco i dati definitivi dell’affluenza alle urne negli otto Comuni al voto .E’ del 69,54 % l’affluenza in questa tornata amministrativa che vede al voto sette Comuni della provincia di Imperia. Per le scorse amministrative, in provincia, il dato era del 70,73 %, quindi l’astensionismo è in crescita. A trainare il gruppo è Triora, dove hanno votato il 71,47% degli aventi diritto.

Candidati sindaco al voto. Nel corso della mattinata si sono recati ai seggi anche i candidati in corsa alle sette poltrone di primo cittadino [vedi fotogallery in allegato]. Nei Comuni più grandi, il primo ad andare a votare è stato l’aspirante sindaco di Vallecrosia Armando Biasi (Cittadini in Comune) che alle 8 aveva già inserito la sua scheda nell’urna. Subito dopo a Bordighera è stata la volta di Vittorio Ingenito (Bordighera Vince) e a Imperia di Claudio Scajola (Con Claudio per Imperia) e Luca Lanteri(Progetto Imperia). Poi ancora a Vallecrosia Fabio Perri (Voi con Noi Vallecrosia) e Silvano Croese (Vallecrosia Croese), nella “città delle palme” Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera) e via via tutti i 25 candidati dell’Imperiese, da Donatella Albano (Insieme si cambia- Bordighera) a Lucio Sardi (Sinistra in Comune per Imperia) e Guido Abbo(liste Imperia al Centro, Imperia per tutti, Laboratorio per Imperia e Partito Democratico per Imperia), oltre i sindaci uscenti, come nel capoluogo Carlo Capacci che ha votato alle 11.30 al seggio in piazza Ulisse Calvi.

