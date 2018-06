Sanremo. Mancano ormai pochi giorni alla terza edizione della “Run for the Whales”, in programma sabato 23 giugno a Sanremo. Confermata la formula dello scorso anno con le gare di: mezza maratona (in calendario Fidal), 10 Km (non competitiva) e Family Run (circa 3 Km). L’evento mantiene sempre il forte legame con l’ambiente, ed in particolare con il mare e le balene che vivono nel Santuario dei Cetacei con l’obiettivo di sostenere le attività di ricerca e conservazione dell’lstituto Tethys.

Una delle novità di questa edizione sarà l’arrivo. Il traguardo, come avvenuto già nella prime edizioni della Sanremo Half Marathon, sarà infatti al campo di atletica di Pian di Poma a Sanremo. Qui gli atleti giungeranno dopo aver percorso oltre 20 Km sulla magnifica pista ciclopedonale del ponente ligure, affacciata sul mare e separata dalla sede stradale. L’arrivo in pista avrà un fascino particolare, con un giro finale dell’anello come accade in molte prestigiose gare nel mondo…..tra tutte le Olimpiadi! Questo permetterà anche maggiori comodità logistiche per i partecipanti, per quel che riguarda parcheggi, spogliatoi e docce.

La mezza maratona prenderà il via da San Lorenzo al Mare, all’altezza della vecchia stazione ferroviaria, per poi toccare i vari Comuni presenti lungo il percorso fino alla città dei fiori. I podisti avranno infatti modo di correre lungo l’affascinante pista ciclopedonale, gestita da Area 24, e di toccare alcuni borghi mannari caratteristici del ponente ligure. La 10 Km, che partirà da Arma di Taggia, interesserà la parte finale del tracciato. La Family Run avrà invece sia la partenza sia l’arrivo al campo di atletica di Sanremo per un percorso totale di circa 3 Km. Tutte le gare prenderanno il via contemporaneamente alle ore 18:30. 11 coordinamento tecnico é a cum dell’Associazione Sportiva Pro San Pietro Sanremo.

Le iscrizioni sono ancora aperte on line fino a martedì 19 giugno sul sito www.runforthewhales.it, dove é inoltre possibile prenotare gli ultimi posti disponibili per le navette che condurranno gli atleti alle partenze. Successivamente ci si potrà iscrivere nelle giornate di venerdì 22 (orario 10-19) e sabato 23 (orario 10-13), sarà attivato un desk presso il campo di atletica di Pian di Poma dove e anche previsto il ritiro pettorale.

La manifestazione, oltre all’aspetto sportivo, rappresenterà un momento di festa all’aria aperta, permettendo ai molti turisti che giungeranno appositamente di scoprire l’estremo ponente ligure, le sue bellezze e la straordinaria presenza di delfini e balene nelle sue acque. Lo scorso anno in gara erano infatti presenti podisti provenienti da molte regioni italiane (Campania, Trentino, Lazio, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Calabria e ovviamente Liguria) e dalla vicina Francia. La classifica della mezza maratona era stata vinta da Giovanni Stella (ASD Gianone Running Circuit) in campo maschile e da Romina Casetta (GSR Ferrero) in quello femminile. Nella 10 Km i1 successo era andato a Gilles Rubio (Menton Marathon) e Concetta Camillo (Libero), mentre nella Family Run (3,5 Km) 3 Marina Marchi (ASD Face Sanremo).

Alla Run for the Whales 2018 parteciperanno anche i cinque vincitori del 60an “Corro a Sanremo perché…” lanciato nel dicembre scorso in occasione della prima edizione della Sanremo Marathon (la seconda e in programma il 19 dicembre 2018).

Partecipando alla Run for the Whales si sosterrà la ricerca sui cetacei dei nostri mari, perché una parte della quota di iscrizione sarà devoluta all’lstituto Tethys ONLUS che da oltre trent’anni ne studia e monitora le diverse popolazioni. La manifestazione é presente anche su Facebook (@runforthewhales) e su Twitter (@sanremomarathon).

Tutelare le balene e i delfini dei nostri mari si può, anche, con una corsa lungo il mare in uno degli scenari più belli del Ponente Ligure. L’iniziativa lanciata da Istituto Tethys ONLUS (www.tethys.org e www.balenedelfini.org) In collaborazione con il Comitato Organizzatore Sanremo Marathon é alla sua terza edizione e si svolgerà quest’anno il 23 giugno, sempre a Sanremo. Prima del suo genera in Italia, la manifestazione, con I’organizzazione tecnica della Asd Pro San Pietro ed in collaborazione con Area24 SpA e i comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Riva Ligure, Taggia e Sanremo, e avrà il duplice scopo di far conoscere al vasto pubblico i cetacei del Mediterraneo, e ad raccogliere fondi per la tutela e la ricerca scientifica su queste specie chiave dell’ambiente marino.

La charity half marathon e la 10 km si svolgeranno come nelle passate edizioni sulla pista ciclo-pedonale definite la “più bella d’Europa”, che si estende per 24 km, fra i Comuni di San Lorenzo al Mare e Sanremo, parallela proprio a quel mare che ospita il maggior numero di balene e delfini del Mediterraneo. Una corsa competitiva di 10 km vedrà runners provenienti da Italia e dall’estero correre da Arma dl Taggia a Sanremo, mentre genitori con bambini, nonni o chi semplicemente preferisce un percorso meno impegnativo, potranno partecipare alla camminata di solo 3 km sul tratto sanremese della pista. In particolare gli eventi saranno articolati in sabato 23 giugno, con partenza alle 18,30: mezza maratona competitiva omologata dalla FIDAL, con partenza da San Lorenzo al Mare (ex stazione FS) e percorso interamente sulla pista ciclabile della Riviera dei Fiori attraverso i comuni di Cipressa, Costarainera, Riva Ligure, Taggia e l’arrivo al campo di atletica di Sanremo, in località Pian di Poma.

Sabato 23 giugno, con partenza alle 18,30: 10 km non competitiva, con partenza da piazza Chierotti ad Arma di Taggia e percorso attraverso via Queirolo, da cui si imbocca la pista ciclabile verso Sanremo e arrivo al campo di atletica di Sanremo, in località Pian di Poma. Sabato 23 giugno, con partenza alle 18,30: Family Run aperta a tutti, grandi e piccini, con partenza e arrivo al campo di atletica di Sanremo, in località Pian di Poma. Per tutte le informazioni e per iscriversi online: www.runforthewhales.it, è possibile iscriversi online sul sito della manifestazione fino al 19 giugno, poi direttamente al desk dell’organizzazione presso il campo di atletica di Sanremo, in località Pian di Poma, che sarà aperto venerdì 22 giugno dalle 9 alle 19 e sabato 23 giugno dalle 9 alle 13.