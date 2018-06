Sanremo. Scrive l’Associazione Nazionale Alpini.

“In occasione del ripristino sul Monumento ai Caduti di Sanremo della statua bronzea raffigurante la Vittoria, gli Alpini dell’ A. N.A. – Gruppo di Sanremo effettueranno nella prossima notte turni di guardia presso il suddetto Monumento. Ciò in segno di onore e rispetto per i Caduti di tutte le guerre ai quali la statua è dedicata.

Gli Alpini ringraziano sentitamente dal più profondo del cuore la Signora Elsa Ausenda, vedova del compianto caporale Carlo Marco Renato, reduce di guerra e di prigionia, già iscritto al Gruppo A.N.A. di Sanremo.

Come ormai tutti sanno, la Signora ha infatti finanziato personalmente il rifacimento della statua ed è per questo cittadina benemerita.

L’ idea era maturata diversi anni or sono da parte dei due coniugi e ora la vedova ha portato a termine il progetto già condiviso con il marito”.