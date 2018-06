Liguria. E’ stata modificata l’allerta meteo per temporali diramata da Arpal e diffusa dalla Protezione Civile Regionale.

Questa la nuova scansione temporale dell’allerta:

Zona C: confermata l’allerta gialla sui bacini piccoli e medi fino alle 14 di oggi

Dalle 11 cessata l’allerta per le zone B ed E

La situazione: l’atteso sistema frontale ha raggiunto anche la Liguria provocando deboli piogge soprattutto nello spezzino. Rovesci o temporali, anche forti, saranno possibili, fino alle ore centrali della giornata nel Levante della regione mentre nelle zone centrali permarrà una residua instabilità con fenomeni isolati al più moderati. Da segnalare tra la notte e la mattinata di domani, il rinforzo dei venti da Nord-Nord Est.

Ecco, comunque, l’avviso meteorologico con il riassunto dei fenomeni previsti tra oggi e domenica 24 giugno.

Oggi: Il transito di un fronte sull’Italia orientale sta portando condizioni di instabilità: fino alle ore centrali segnaliamo su C probabili rovesci o temporali forti mentre su BE prevediamo episodi isolati al più moderati. Successivo miglioramento anche se saranno possibili fenomeni residui soprattutto su C e nell’interno. Su ABCD permangono condizioni di disagio per caldo più marcate nei centri urbani e nelle valli poco ventilate.

Sabato 23 giugno: Nella notte e fino alle prime ore del mattino venti da Nord, Nord-Est 50- 60km/h con raffiche fino a 70-80km/h sui crinali ed allo sbocco dell valli di tutte le zone. Mare localmente molto mosso sui capi di A.

Domenica 24 giugno: nulla da segnalare

Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il bollettino per la Liguria che verrà emesso nelle prossime ore e disponibile all’indirizzo https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo/previsioni/bollettino-liguria/riassunto.html

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome). Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.

La cartina con la zona coinvolta nell’allerta, lo scatto del satellite alle ore 10.15 e l’infografica nazionale per l’allerta gialla.