All’anfiteatro della Torre Gallinaro di Cipressa, l’Inail promuove l’“Appuntamento con lo Yoga”

Cipressa. Mercoledì 27 giugno, diversi infortunati sul lavoro di Imperia e numerosi familiari saranno protagonisti dell’incontro “Appuntamento con lo Yoga,” presso l’Anfiteatro della Torre Gallinaro di Cipressa.

Sarà l’occasione per presentare questa tecnica millenaria e per apprendere come possa aiutare ad affrontare un’esperienza traumatica come quella derivante da un infortunio sul lavoro. Evento promosso dalla Sede Inail di Imperia che si realizza grazie alla collaborazione con il Comune di Cipressa, nella persona dell’Assessore Cristina Pavesi e del sindaco Filippo Guasco, presso la bellissima location della Torre Gallinaro.

L’incontro, condotto da Tiziana Bartolini, insegnate di yoga e counselor a mediazione corporea, si terrà gratuitamente dalle 18 alle 20, per entrare nel vivo della spiegazione e godere della vista del tramonto sul mare. Inail Locandina Serata Yoga 27 giugno 2018

La proposta attuale – come già le precedenti realizzate da Inail Imperia volte a favorire lo sport, la pet therapy, la garden therapy ed il training autogeno degli scorsi anni- mira a promuovere il massimo recupero e a

valorizzare le potenzialità residue della persona dopo l’ infortunio. Un percorso che l’Istituto ha intrapreso ormai da tempo.

Avviato per migliorare la qualità di vita puntando al reinserimento lavorativo, sociale e relazionale, per arrivare ben oltre la mera prestazione economica delle persone assicurate. “L’obiettivo di INAIL è favorire il massimo raggiungimento della qualità di vita ed il benessere psico-fisico dei nostri assistiti e dei loro familiari - così cita la responsabile della sede Dott.sa Emilia Scavone- A seguito di un evento traumatico quale un grave infortunio, proporre incontri come quello di avvicinamento allo Yoga, permette a coloro che hanno subito gravi danni, spesso irreversibili, di ripensarsi profondamente al fine di ridisegnare la propria vita anche attraverso nuovi stimoli e nuovi percorsi”.

Per informazioni è possibile contattare la Sede Inail di Imperia, Processo riabilitazione e reinserimento- A.S. Luisella Zoni, al numero 3351717809, nei consueti orari di ufficio.