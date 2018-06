Alla libreria AmicoLibro la presentazione di “Racconti di Bordighera 2. Storie, ricordi e vite”

Bordighera. Oggi 23 giugno presso la libreria AmicoLibro, dalle 10,15 alle 12,45 e dalle 16 alle 19, Pier Rossi, il curatore/autore del libro “Racconti di Bordighera 2. Storie, ricordi, vite”, pubblicato da Alzani Editore, sarà in libreria per un “firma copie”.

Le persone interessate possono passare in libreria per farsi autografare la copia.

Ricordiamo che si tratta della secondo edizione, interamente con nuove storie e nuove testimonianze, del libro che l’anno scorso è stato molto apprezzato dai bordigotti e dai turisti affezionati.