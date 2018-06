Alice Ramella della Canottieri S. Stefano al Mare ottiene il pass per la Coupe de la Jeunesse a Cork in Irlanda

Santo Stefano al Mare. Si sono svolte lunedì scorso sul lago di Varese le selezioni per la partecipazione alla Coupe de la Jeunesse, regata internazionale Junior per nazioni giunta alla 34a edizione in programma a Cork (Irlanda) sabato 28 e domenica 29 luglio prossimi.

La portacolori della Canottieri S. Stefano al Mare, Alice Ramella, ha ottenuto il pass per la qualificazione, aggiudicandosi perentoriamente la gara del singolo. Si tratta di un risultato eccezionale in considerazione del fatto che Alice è ancora al secondo anno della categoria Ragazzi, mentre la regata è riservata ad atleti junior, di una

categoria superiore.

Dopo una serie di risultati di grande rilievo ottenuti negli scorsi mesi nelle regate regionali ed ai Meeting nazionali e dopo la partecipazione ad un raduno della nazionale junior meno di un mese fa, le avvisaglie di un possibile successo nelle selezioni si erano già avute il giorno precedente, domenica, quando Alice aveva ottenuto il 5° posto ai campionati italiani junior, svolti sullo stesso lago e sempre in singolo, battuta solamente da atlete che parteciperanno ai campionati del mondo.

Grande soddisfazione per tutti al sodalizio sanstevese, ma soprattutto per Andrea Ramella, papà e allenatore di Alice. Prossimo appuntamento per la Canottieri domenica prossima a Genova per una gara regionale e poi a Corgeno per i campionati italiani ragazzi la settimana successiva.