Aldo Bergaminelli,comandante dei vigili di Imperia chiede e ottiene la mobilità esterna

Imperia. Il prossimo sindaco di Imperia potrebbe trovarsi nella condizione di indire un concorso per la copertura del posto di comandante della Polizia municipale.

L’attuale numero uno del comando di via Spontone Aldo Bergaminelli, infatti, ha chiesto e ottenuto dalla giunta municipale l’autorizzazione alla mobilità esterna. Se dovesse partecipare a un concorso e vincerlo altrove, dunque Bergaminelli non troverebbe difficoltà burocratiche al trasferimento.

Aldo Bergaminelli è originario di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo e ricopre il ruolo di comandante dei vigili del capoluogo dai primi anni Duemila.