Al via il 4° trofeo Croce Verde Arma di Taggia: ecco il programma dell’evento

Taggia. Il 1 luglio prenderà il via il 4° Trofeo Croce Verde Arma Taggia.

– dalle 08.45 alle 09.15 risveglio muscolare con il Nordic Walking a cura di Anwi ponente ligure scuola Nordic Walking (presso spiaggia libera antistante p.za Chierotti)

dalle 10.00 alle 10.45 lezione aperta di pound fitness con la ASD Gym&Fun

– dalle 09.00 alle 12.00 “Il gioco dell’oca” e “scopri la razza. Indovina chi sono” (attività ludica riservata ai bambini a cura della Protezione Civile). Possono partecipare anche i cani con i loro padroncini. Gli educatori del centro cinofilo e la protezione civile saranno anche a disposizione della popolazione per suggerimenti cinofili di educazione e rieducazione.

– dalle 09.00 alle 18.00 giochi per bambini presso lo stand della Croce Verde

(con l’occasione verrà presentato il progetto “DAE – 50 anni di noi per voi”)

– dalle 09.00 alle 12.00 Arma Pesca organizza una “mini crociera” da Arma a Bussana

– dalle 9.00 alle 18.00 R.C.P. (Riconosci – Chiama – Proteggi) Tour 2018 – uniti per la vita in collaborazione con il cdf New Life Resuscitation

-ore 12.00 Aperitivo con prodotti tipici locali in collaborazione con il Consorzio Valle Argentina

– dalle ore 15.30 alle 16.30: Baby Marathona “Ciapa il Pinguino” Arma Pesca / running free Arma Taggia

– ore 17.00 merenda con prodotti tipici locali in collaborazione con il Consorzio Valle Argentina

– dalle 18.00 alle 20.00: “Nuota e corri” – 4° Trofeo Croce Verde Arma Taggia

Running Free Arma Taggia

Per tutta la giornata ci si potrà rinfrescare con la “docciafun” presso Arma Pesca.