Diano Marina. Straordinaria partecipazione di giovani calciatori al 2° Summer Camp Dianese & Golfo 1923 in collaborazione con il Genoa CFC 1893, con un boom di iscrizioni che hanno superato quota 100. I due responsabili del Camp, Umberto Decesari e Lionello Fagioli hanno strutturato il camp curando ogni minimo particolare, dall’aspetto tecnico all’aspetto ludico da quello organizzativo a quello logistico.

La parte tecnica è stata impreziosita dalla presenza del prof. Armando Caligaris, psicomotricista funzionale e responsabile dell’Area Motoria Genoa CFC e dalla presenza del mister Davide Brunello, allenatore dei Giovanissimi Regionali Genoa CFC ( ex Responsabile Tecnico Settore Giovanile FC Carpi) che hanno coordinato il lavoro dei mister *nomi* ricercando una integrazione metodologica tra la parte tecnica e quella motoria.

di 39 Galleria fotografica Summer Camp Dianese & Golfo 1923









Al pomeriggio, dopo aver consumato il pranzo all’interno della struttura, i ragazzi hanno potuto dare spazio all’aspetto ludico con tornei tipo “mondialito” con squadre divise in base alle fasce di età. I due responsabili Umberto Decesari e Lionello Fagioli ringraziano il presidente della Dianese&Golfo Luca Spandre per il sostegno ricevuto e il Comune di San Bartolomeo al Mare per la disponibilità dimostrata.

(Foto e video di SpeedyMassimo VideoFoto)