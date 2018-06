Al Teatro del Casinò lo spettacolo benefico dell’ASD ‘La Pineta Planet Sport’

Sanremo. Domani, giovedi’ 28 giugno sul palco del Teatro del Casinò si terra’ il saggio spettacolo dell’ASD ‘La Pineta Planet Sport’ di Arma di Taggia. Il ricavato della vendita dei biglietti sara’ devoluto all’istituto riabilitativo Isah di Imperia.

Si alterneranno esibizioni di danza classica e moderna con la jmaestra Paola Lucia, danza moderna per adulti con il maestro Renzo Bergamo, danza orientale e indiana con la maestra Francesca Paglieri e il gruppo Nadija’s Oriental Dancers, macumba fitness con la maestra Daniela Gasparini, aikido con il Maestro Giuseppe Annovazzi ed esibizioni fitness con il coach Luca Capponi. Non mancheranno altre sorprese. L’inizio è previsto per le 20.30.