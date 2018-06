Al Centro Natatorio Sportivo Comunale Sport Management di Sanremo va in scena il raduno collegiale di nuoto

Sanremo. È andato in scena dall’11 al 15 giugno, presso il Centro Natatorio Sportivo Comunale Sport Management di Sanremo, il raduno collegiale di nuoto dedicato alle categorie esordienti A e B che ha riunito nella piscina ligure 49 atleti provenienti dagli impianti di: Cantù (CO), Monza (MB), Sesto San Giovanni (MI), Melzo (MI), Desenzano Del Garda (BS) e Pegognaga (MN).

Un’ottima esperienza per i giovani dei centri Sport Management sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista del divertimento. Per molti giovani nuotatori il camp di Sanremo è stata anche la prima esperienza lontano da

casa e senza genitori e dunque un importante momento di crescita sia personale sia emotiva. Gli atleti sono stati impegnati in allenamenti in vasca alternati a molti momenti di svago e di condivisione specialmente in spiaggia. L’occasione del camp di Sanremo è stata anche un momento di utile confronto per i tecnici presenti al seguito degli atleti e un ottimo riscontro di crescita tecnica generale.

A sottolineare la qualità del lavoro svolto dai ragazzi e l’ottimo ambiente una testimonianza diretta di un genitore di uno dei partecipanti che, tramite mail, ha ringraziato Sport Management per l’opportunità e della quale pubblichiamo un breve stralcio: “…Per mio figlio quella di Sanremo è stata un’esperienza bellissima e ha detto che gli sarebbe piaciuto fare qualche giorno in più e che oggi ha un po’ di nostalgia, quindi per lui è stata veramente una settimana perfetta. Grazie ancora di tutto e complimenti agli allenatori e all’organizzazione…”.

Una testimonianza che sottolinea, come detto, l’ottima riuscita di questo camp che ha lasciato dunque soddisfatti sia i partecipanti e i loro genitori sia i tecnici che hanno dato la loro disponibilità e il loro contributo per una settimana all’insegna del nuoto e del divertimento. La stagione agonistica dei nuotatori dei centri Sport Management proseguirà con i seguenti appuntamenti:

22 giugno – Meeting di Crema (CR)

22/23 giugno – Regionali Es. B

6-8 luglio – Regionali Es. A