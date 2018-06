A Ventimiglia e Bordighera una schiera di bocciati, ma spunta qualche eccellenza

Ventimiglia/Bordighera. L’anno scolastico si è finalmente concluso, l’estate può cominciare, ma non prima di sapere i risultati di ciò che si è seminato durante l’anno. Sono numerosi i ragazzi delle scuole superiori di Ventimiglia e Bordighera che, rimandati, dovranno passare l’estate sui libri, ritornando sui banchi con qualche giorno in anticipo rispetto ai propri colleghi che invece sono stati promossi. Purtroppo il numero dei bocciati è particolarmente elevato, ma non mancano punte d’eccellenza.

Ecco istituto per istituto e classe per classe tutte le valutazioni finali dell’anno scolastico 2017/2018:

Istituto professionale M. Polo di Ventimiglia:

1P: 25 studenti, 17 non ammessi alla classe successiva 2P: 27 studenti, 15 non ammessi alla classe successiva, 7 giudizi sospesi 3P:16 studenti, 3 non ammessi alla classe successiva, 4 giudizi sospesi 4P: 15 studenti, 8 non ammessi alla classe successiva, 2 giudizi sospesi 5P: 12 studenti, 3 non ammessi all’Esame di Stato 1M: 28 studenti, 19 non ammessi alla classe successiva 2M: 26 studenti, 10 non ammessi alla classe successiva, 5 giudizi sospesi 3M: 18 studenti, 6 non ammessi alla classe successiva 4M: 17 studenti, 6 non ammessi alla classe successiva 5M: 18 studenti, 1 non ammesso all’Esame di Stato. Miglior Studentessa Hajar Azaari della 1P con una media del 9.

Istituto E. Fermi di Ventimiglia:

3U: 20 studenti, 3 non ammessi alla classe successiva, 3 giudizi sospesi 4U: 13 studenti, 1 non ammesso alla classe successiva, 8 giudizi sospesi 1A: 21 studenti, 6 non ammessi alla classe successiva, 6 giudizi sospesi 2A: 22 studenti, 3 non ammessi alla classe successiva, 10 giudizi sospesi 3A: 20 studenti, 11 giudizi sospesi 4A: 28 studenti, 1 non ammesso alla classe successiva, 8 giudizi sospesi 5A: 16 studenti, 1 non ammesso all’Esame di Stato 1G: 18 studenti, 3 non ammessi alla classe successiva, 3 giudizi sospesi 2G: 17 studenti, 4 non ammessi alla classe successiva, 6 giudizi sospesi 4G: 14 studenti, 3 giudizi sospesi 5G: 22 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato. Miglior studente Haochen He della 5G con una media del 9,40.

Liceo A. Aprosio di Ventimiglia:

1A: 20 studenti, 8 non ammessi alla classe successiva, 1 giudizio sospeso 2A: 19 studenti, 4 giudizi sospesi 3A: 25 studenti, 4 non ammessi alla classe successiva, 5 giudizi sospesi 4A: 23 studenti, 1 giudizio sospeso 5A: 20 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato 1B: 15 studenti, 4 giudizi sospesi 2B: 18 studenti, 6 giudizi sospesi 3B: 23 studenti, 1 non ammesso alla classe successiva, 7 giudizi sospesi 4B: 21 studenti, 3 giudizi sospesi 5B: 20 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato 1D: 19 studenti, 5 non ammessi alla classe successiva, 2 giudizi sospesi 2D: 21 studenti, 2 non ammessi alla classe succesiva, 2 giudizi sospesi 4D: 17 studenti, 1 giudizi sospesi 1E: 23 studenti, 6 non ammessi alla classe successiva, 5 giudizi sospesi 2E: 22 studenti, 2 non ammessi alla classe successiva, 5 giudizi sospesi 3E: 30 studenti, 4 non ammessi alla classe successiva, 9 giudizi sospesi 4E: 29 studenti, 9 giudizi sospesi 5E: 19 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato 1F: 24 studenti, 3 non ammessi alla classe successiva, 8 giudizi sospesi 2F: 24 studenti, 5 non ammessi alla classe successiva, 2 giudizi sospesi 3F: 30 studenti, 1 non ammesso alla classe successiva, 6 giudizi sospesi 4F: 26 studenti, tutti ammessi alla classe successiva 5F: 21 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato 1S: 27 studenti, 4 non ammessi alla classe successiva, 5 giudizi sospesi 2S: 29 studenti, 8 giudizi sospesi 1L: 26 studenti, 2 non ammessi alla classe successiva, 10 giudizi sospesi 2L: 16 studenti, 2 non ammessi alla classe successiva, 6 giudizi sospesi 3L: 14 studenti, 2 giudizi sospesi 4L: 22 studenti, 7 giudizi sospesi 5L: 26 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato 5C: 14 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato. Migliore studentessa Charlotte Bontemps della 3F con una media del 9,58.

Istituto E. Montale di Bordighera:

1S: 22 studenti, 2 non ammessi alla classe successiva, 13 giudizi sospesi 1A: 30 studenti, 4 non ammessi alla classe successiva, 13 giudizi sospesi 2A: 27 studenti, 3 non ammessi alla classe successiva, 10 giudizi sospesi 3A: 17 studenti, 9 giudizi sospesi 4A: 14 studenti, 3 non ammessi alla classe successiva, 4 giudizi sospesi 5A: 27 studenti, 1 non ammesso all’Esame di Stato 1T: 20 studenti, 5 giudizi sospesi 2T: 26 studenti, 3 non ammessi alla classe successiva, 10 giudizi sospesi 3T: 26 studenti, 8 non ammessi alla classe successiva, 9 giudizi sospesi 4T: 26 studenti, 12 giudizi sospesi 5T: 13 studenti, 1 non ammesso all’Esame di Stato 1B: 31 studenti, 6 non ammessi alla classe successiva, 8 giudizi sospesi 3B: 16 studenti, 7 giudizi sospesi. Migliore studentessa Elena Croesi della 5A con una media del 9,64.