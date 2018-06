Vallecrosia. A soli due giorni dal suo insediamento, il sindaco Armando Biasi comunica la composizione della sua giunta. “La nostra squadra è sempre stata coesa, anche nel momento delle nomine, tutti abbiamo convenuto di procedere a seconda delle propensioni e delle capacità individuali e sempre volti al perseguimento del bene comune”, ha dichiarato il primo cittadino. Già fissato il primo consiglio comunale: si riunirà il prossimo 20 giugno.

La squadra di Biasi:

Vice sindaco: Marilena Piardi, che con 158 preferenze è stata il candidato più votato della lista dei Cittadini in Comune. Marilena Piardi è Responsabile della Pianificazione, Organizzazione e Gestione del Personale, afferente all’area delle Professioni Sanitarie, presso l’ Ospedale S. Charles di Bordighera.

Ha maturato esperienza lavorativa in campo Socio Sanitario ed è docente a contratto, da circa 10 anni, per l’ Università di Genova presso il Polo di Imperia. La dottoressa Piardi avrà anche la delega ai Servizi sociali, alla Sanità ed al Personale.

Il secondo membro della giunta Biasi è Antonino Fazzari, che ha maturato una lunga esperienza lavorativa nell’Ordine e nella Sicurezza Pubblica nella quale ha rivestito fino al 2015, la qualifica di Isp. Capo della Polizia di Stato, responsabile della Polizia Giudiziaria e Anticrimine del Commissariato di Ventimiglia. Fazzari avrà la delega alla Sicurezza, Polizia Municipale, Protezione Civile, Demanio ed Ambiente.

Patrizia Biancheri, da anni impegnata nell’Associazione Borgo Antico, Associazione che si occupa della Comunità e della promozione del Centro Storico di Vallecrosia, avrà la delega al Centro Storico, al Turismo e Commercio.

Giuseppe Ierace, da anni impegnato nel sociale con particolare riferimento ai giovani, è stato nella segreteria e Vice Presidente del Forum delle Associazioni Famigliari della Provincia di Imperia, Presidente del Consiglio di Istituto della Scuola A. Doria, Presidente Comitato Genitori A. Doria., Educatore e Catechista nella Parrocchia di San Rocco; avrà la delega alla scuola, allo sport ed alle politiche famigliari e giovanili.

Commenta Biasi: “Una squadra di persone competenti, con tanta voglia di realizzare il programma che abbiamo presentato in questi mesi di campagna elettorale. Siamo un gruppo di amici al servizio della collettività, l’intera squadra di maggioranza continuerà a lavorare con ed a favore della comunità, nello spirito di coesione che ci ha contraddistinto fino ad ora e sempre disponibili all’ascolto dei nostri concittadini”.