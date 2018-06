Vallecrosia. In via Colonnello Aprosio ha aperto un nuovo ufficio postale. Si tratta di POSTAexpress.

E’ stato inaugurato ufficialmente lo scorso 2 giugno ma ha aperto al pubblico dal 4 giugno. L’ufficio postale nel cuore della città offre diversi servizi: corrispondenza & utility, spedizioni con corriere Espresso, pagamenti, ricariche, recupero documenti e certificati.

Si potranno perciò spedire dalla lettera tradizionale alla raccomandata, spedire pacchi e plichi in Italia e nel mondo, scegliere il nuovo modo di pagare le proprie bollette in tutta sicurezza, scoprire tutti i servizi di ricariche e di pagamento. In modo semplice e veloce si potranno inoltre reperire documenti e visure, eseguire stampe, oltre a gestire mailing e data entry.