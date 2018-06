A Vallebona va in scena “InFedeltà”, lo spettacolo di Liber Theatrum

Vallebona. Domenica 24 giugno alle 21,30 a Vallebona un gradito ritorno: Liber Theatrum presenta “inFEDELTÀ” , uno spettacolo che vedrà protagonisti gli allievi del quindicesimo corso di recitazione che, sotto l’attenta regia di Diego Marangon, si esibiranno per la prima volta.

Nella splendida cornice di Piazza XX settembre ascolteremo brani e testi di numerosi autori tra I quali Stefano Benni, Edoardo Nesi, Gioconda Belli, Grace Paley, Giorgio Gaber, Diego De Silva, Thomas Moore, Teresa Bannino e Wislawa Zimborska. In un’ambientazione unica e particolare gli allievi, capitanati dal fondatore di Liber Thatrum – Diego Marangon, regaleranno una serata speciale ricca di emozioni.

Sarà invece la musica jazz protagonista della serata del 6 luglio: per la prima volta in Liguria, il Comune di Vallebona ospiterà il Trio K.T.C. – recente formazione – composta da Masa Kamaguchi al contrabbasso, Marco Tindiglia alla chitarra e Rodolfo Cervetto alla batteria. La musica creata dal trio è un perfetto bilanciamento tra il linguaggio jazzistico Tradizionale e l’avanguardia, risultato delle esperienze maturate nel corso della loro crescita personale.

Masa Kamaguchi e Marco Tindiglia si incontrano al Berkelee Collage di Boston negli anni ‘90. Studiano con i migliori maestri d’oltreoceano e collaborano con diversi artisti di fama mondiale. Masa ha suonato tra glia altri con Toots Thielmans, Paul Motian e Dave Douglas mentre Marco è recentemente entrato nel quartetto di Andy Sheppard con Michel Benita al contrabbasso.

Rodolfo suona in diverse formazioni internazionali tra cui il trio On Air con ospiti Fabrizio Bosso e Mattia

Cigalini e il quartetto di Philippe Petrucciani. Il centro storico di Vallebona si presta a questo tipo di performance: I suoni, le parole, i gesti, le luci contribuiscono a rendere l’atmosfera ancor più magica e carismatica, aspetto che si trasformerà ulteriormente domenica 8 luglio dove invece carugi e piazzette addobbate a festa accoglieranno le api

infiorate per l’appuntamento tanto atteso dell’ Ape in Fiore.

L’intento dell’amministrazione è quello di promuovere la cultura ed il divertimento valorizzando il contesto paesaggistico: vicoli, piazze ed angoli del centro storico si presenteranno sotto un aspetto differente che non mancherà di intrigare e catturare l’attenzione del pubblico partecipante.