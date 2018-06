Vallebona. E’ stato firmato oggi pomeriggio, nel paese dell’entroterra di Bordighera, il protocollo d’intesa sul “Progetto europeo di monitoraggio dell’attività fisica” supportato all’OMS e dall’Unione Europea.

Alla Loggia dell’Aria, sotto l’edificio comunale di Vallebona, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale ha sottoscritto e presentato insieme al presidente di MSP Italia Aces Europe Gianfranco Lupatelli il documento che servirà a migliorare l’attività fisica delle persone e soprattutto dei giovani. La Liguria sarà così l’unica regione d’Italia a partecipare a questo progetto insieme ad altri 12 paesi d’Europa.

A Vallebona la firma del progetto di monitoraggio dell'attività fisica









“Stiamo creando una nostra comunità dove lavorare anche allargando i nostri confini. I nostri territori possono avere una sana competizione ma possiamo lavorare bene insieme. Qui e ora – dichiara la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, Sonia Viale – Nell’ambito di quello che è l'”Arco del Benessere” e della salute abbiamo perciò siglato un protocollo con Aces Europe per far sì che i comuni di questo comprensorio siano un luogo di un test per valutare il tipo di attività fisica fatta da un campione di popolazione, 500 persone. Il risultato di questa rilevazione, che avverrà attraverso dei braccialetti che dovranno essere posizionati su quelle persone per una settimana, verrà presentato a Lisbona l’anno prossimo. Un’importante misurazione per l’attività fisica che è prevenzione, è stare bene e quindi è molto legato ai temi della sanità”.