Seborga. “Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina”. E’ la frase che spicca sulla parete dell’Agriturismo Monaci Templari, dove è stata realizzata un’agri-biblioteca digitale, dove attualmente sono presenti circa 20.000 libri non commerciali, e arriveranno a circa trecentomila entro la fine di luglio.

Un grandissimo archivio di libri di ogni genere, in parte di scrittori liguri ma anche del fine ottocento. Libri non solo italiani ma stranieri, francesi, tedeschi, inglesi, olandesi, svedesi, russi, giapponesi e di ogni parte del mondo, sempre con licenza non commerciale.

L’idea è nata quando numerosi turisti, in visita presso il nostro agriturismo, portavano appresso gli e-book, molto più semplici e maneggevoli, e, rilassandosi sulle sdraio a disposizione, passavano pomeriggi ad osservare la natura e a leggere libri di narrativa.

Non riuscendo a contenere i numerosi libri cartacei, Emanuela Rebaudengo e Flavio Gorni hanno pensato di mettere a disposizione gratuita per i clienti e visitatori i libri digitali e gli e-book per chi non ne fosse in possesso gratuitamente.

Ogni turista ci consiglia il sito straniero dove poter scaricare libri nella propria lingua d’origine non commerciali e ogni giorno si aggiungono testi interessanti di ogni genere, dalle fiabe a romanzi, libri di storia e libri o cartine turistiche della Liguria e della Provenza.

Si tratta della prima agri-biblioteca digitale messa a disposizione per i turisti in Italia di queste dimensioni letterarie, con un grande sogno, arrivare alla copertura mondiale di ogni lingua straniera con un milione di libri digitali. Un idea anche per studenti o ricercatori dei comuni e paesi della Provincia, Bordighera, Sanremo, Ventimiglia, che desiderano ricercare testi per tesi o relazioni, liberi di trovare ogni argomento sul database.

Una realizzazione riuscita anche grazie alla collaborazione di Claudio Andreini, presidente di Cia di Bordighera, e Confagricoltori di Bordighera e Imperia, che in questi giorni di inizio estate sta avendo un grande successo. A breve verrà organizzata l’inaugurazione con la presenza di autorità, ma anche di amici agricoltori che promuoveranno le loro tipicità, quali Cristina Armato, recentemente premiata per le sue eccellenti olive in salamoia, e con tutte le tipicità gastronomiche locali, con un passato storico nel nostro entroterra.