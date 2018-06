Sanremo. Si chiama Kismet ed è ormeggiato a Portosole da alcuni giorni. Stiamo parlando di uno dei più lussuosi yacht al mondo, con un valore che si aggira ai 65milioni di euro. Kismet misura 95 metri di lunghezza fuori tutto e 14 di larghezza, pesca 3.8mt ed è alto una ventina di metri. Il fortunato proprietario è Shahid Khan, un imprenditore e dirigente sportivo pakistano, proprietario dei Jacksonville Jaguars della National Football League (NFL) e del Fulham F.C. della Premier League.

Il superyacht batte bandiera alle isole Cayman ed è stato costruito nel 2014 nei cantieri navali di Lürssen nel 2014 con uno stile lussuoso disegnato da Reymond Langton e Espen Øeino. L’arredamento è stato pensato per essere più lussuoso rispetto a quello di un normale hotel a cinque stelle e include un ponte costruito in marmo nero e un grande bagno in onice massiccio.

Lo yacht è affittabile stagionalmente al modico prezzo di un milione e duecento mila euro, con a bordo un equipaggio composto da 28 persone che si prende cura dei 12 ospiti dislocati nelle 7 cabine di extra lusso.