Ospedaletti. Si è tenuto giovedì 31 maggio presso la sala polivalente “La Piccola” un importante incontro sulla sicurezza stradale rivolto alla cittadinanza.

L’incontro, organizzato dal Comune di Ospedaletti e dalla Polizia Locale con NOISICURI nell’ambito della campagna nazionale di sicurezza stradale Attenta-Mente ha visto la partecipazione dell’intera amministrazione comunale a dimostrazione che il delicato argomento è molto sentito. In particolare è stato posto l’accento su tutte le principali problematiche inerenti la sicurezza sulla strada: dalla distrazione alla velocità, dall’uso dei telefonini al problema dell’alcol.

L’incontro è inserito tra le attività che Attentamente, la campagna ideata e promossa a livello nazionale dalla Fondazione Asaps e dai Noisicuri, organizza capillarmente per promuovere la diffusione a tutti i livelli delle buone pratiche su strada e la cultura della sicurezza stradale.

Mentre, venerdi 01 giugno è stata la volta dell’innovativo e divertente format educativo rivolto alle scuole materne e alle elementari: protagonista assoluto dello spettacolo è stato il signor Bassotto, un simpaticissimo cane-vigile urbano il quale racconta dell’amore per il suo lavoro e della sua dedizione per far rispettare i segnali stradali a tutti.