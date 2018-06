A Monesi di Mendatica torna il tradizionale pranzo di “Benvenuto al Solstizio d’Estate”

Monesi di Mendatica. Il tradizionale pranzo di Benvenuto al Solstizio d’Estate si terrà domenica 24 giugno dalle 12,30 sul piazzale di Monesi di Mendatica, dove finisce la strada.

“Detto pranzo, sarà al sacco: ciascuno porti qualcosa. Ho chiesto al Sindaco di Mendatica l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico (Prot. 1316/18) proponendo la piazzetta della chiesa. Nella risposta, negativa, è indicata l’alternativa del piazzale; e li sarà fatto.

Ho così espresso al Sindaco Piero Pelassa le mie perplessità: “Accetto la Sua alternativa, con rammarico Sig. Sindaco, in quanto sia la chiesa, sia gli immobili adiacenti sono perfettamente integri o, quanto meno, non pericolanti. La possibilità di condividere un pranzo al sacco sul sagrato della chiesa di Monesi sarebbe stato un piccolo evento di enorme valore simbolico per contrastare l’oblio.

Prendo atto che ancora una volta il comune di Mendatica compie uno sforzo nella direzione opposta al buon senso, alla logica e alla economia locale”- Non ci resta che armarci di tavolini, sedie da piknik, buone pietanze, bevande e trovarci, in tanti, domenica 24 giugno a Monesi” – dichiara Rinaldo Sartore.