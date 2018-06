“A”, lo yacht a vela più grande al mondo in rada a Ventimiglia

Ventimiglia. “A”, lo yacht privato e a vela più grande del mondo è ormeggiato a largo della città di confine. 142,8 metri di lunghezza per oltre 12.600 tonnellate di stazza; un albero maestro di 90 metri, con vele ampie quanto un campo da calcio, e un’altezza (solo per la parte emersa) che equivale a quella di un palazzo di otto piani: impossibile non notare, a qualche centinaio di metri dalla costa, il meraviglioso quanto unico yacht progettato da Philippe Stark, costruito nei cantieri di Nobiskrug, in Germania, e costato 425 milioni di euro.

Oltre a interni di lusso, “A” ospita una grande piscina ed un osservatorio subacqueo, mentre uno dei ponti è attrezzato per l’atterraggio degli elicotteri.

Il fortunato proprietario di questo gioiello della tecnologia è il miliardario russo Andrey Melnichenko, n° 89 nella classifica mondiale dei super ricchi.