Imperia. Dal 14 al 25 giugno sulla spianata padre Cristino da Oneglia andranno in scena i festeggiamenti di San Giovanni organizzati dal comitato di san Giovanni e Tradizioni Onegliesi.

Ai microfoni di Riviera24 le dichiarazioni del presidente del Comitato San Giovanni Marco Podestà su prospettive immediate e future nel rapporto con il prossimo consiglio comunale: “Mi auguro che la futura amministrazione prosegua questo percorso che abbiamo iniziato in collaborazione con il nostro comitato per far si che la Imperia venga esaltata per quello che può dare”.

“Siamo fiduciosi, il nostro impegno c’è e, da volontari, ce la metteremo tutta. Attendiamo l’arrivo di circa 50mila persone ed erogheremo dai 25 ai 30mila pasti- conclude Podestà”.