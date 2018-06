A Dolcedo la manifestazione “Premio Bellissimi versi”: quest’anno il tema è il dialetto ligure

Dolcedo. L’associazione “Amici di Bellissimi” da anni si impegna a promuovere l’omonima frazione del Comune di Dolcedo e ne cura l’attività turistica, culturale e sportiva.

Tra le tante manifestazioni organizzate spicca il “Premio Bellissimi Versi” giunto quest’anno alla nona edizione. Si tratta di un concorso di poesia dialettale ligure a tema. Il tema proposto quest’anno è “A puésia du nòsciu mangiô”.

La poesia nel nostro mangiare di oggi e di ieri. Dai ravioli al brodo d’uovo, in città o in campagna, nei giorni di feste o di lavoro.

Si può partecipare facendo pervenire l’elaborato, in plico chiuso, tramite consegna a mano o posta presso l’Associazione culturale.

Amici Bellissimi, Via Castellazzo, 16 Bellissimi 18020 – Dolcedo (IM), entro e non oltre sabato 7 luglio 2018. Per eventuali informazioni www.amicidibellissimi.org – In allegato copia del Bando di concorso.