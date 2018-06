A Diano Marina va in scena la finalissima del LUDOmundialito

Imperia. Arriva il gran finale del LUDOmundialito! Ancora tutto può accadere nella finalissima che incoronerà il Magister Ludi della 8a edizione (oltre alla classica distribuzione finale di premi deliranti ed immeritati!).

Sabato 16 giugno si chiude questa sesta edizione del LUDOmundialito, che ha visto un record di partecipazioni, con la serata dedicata a PERUDO dalle 20 presso il bar A Gonfie Vele di Corso Garibaldi 7 a Diano Marina con apericena e torneo a seguire.

Perudo (Cosmo Fry e Alfredo Fernandini – Asmodee Italia) – il classico gioco della finale, l’imperdibile sfida a base di dadi e faccia tosta. Anche quest’anno in una location adatta al clima estivo, con aperitivo a buffet e la premiazione finale che tutti i partecipanti del LUDOmundialito hanno imparato a temere ed apprezzare allo stesso tempo.

La serata avrà inizio alle 20 con il megabuffet del Bar A Gonfie Vele in Corso Garibaldi 7. Il torneo avrà inizio per le 21. Per prenotazioni contattare 3311946045. Per partecipare è necessario essere soci in regola con il versamento della quota sociale 2018 (è possibile provvedere la sera stessa!).

