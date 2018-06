Bordighera. Lo scorso 14 maggio, giorno di Sant’Ampelio, è nato ufficialmente il Milan Club Bordighera intitolato a Silvana Raso, madre del neo presidente Fabio Quaranta e tifosissima della squadra rossonera.

“Il nostro obiettivo”, dichiara Simone Bertolucci, facente parte dell’associazione, “E’ quello di diventare un punto di riferimento per i tifosi milanisti dell’estremo ponente”. Non solo di Bordighera, dunque, ma anche delle città limitrofe.

Erano diversi anni che a Bordighera mancava un club dedicato alla squadra allenata da Gennaro Gattuso, ex centrocampista. Ancora Bertolucci: “Il neonato sodalizio è formato da elementi nuovi. Collaboreremo con il Milan club di Arma di Taggia, presieduto da Ivan Di Giorno, insieme al quale organizzeremo trasferte a San Siro ed eventi che avranno i due club come protagonisti”.

Oltre a Fabio Quaranta, del direttivo del neonato club fanno parte Elio Gangemi (vice-presidente) e Marco Valassina (segretario).

Tesserarsi al neonato club costa 15 euro. 10 euro per donne e under 14. Non pagano i bambini fino ai 10 anni.

Per qualsiasi informazione e per adesioni contattare i seguenti recapiti telefonici: 3803055478 (Fabio Quaranta), 3737797359 (Marco Valassina), 3312621569 (Laura Gastaldi), 3405474044 (Simone Bertolucci).