Zona franca urbana, Di Muro (Lega): “Accolto dalla regione Liguria il mio appello per tavolo di lavoro”

Ventimiglia. È stato istituito, su proposta dell’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, il tavolo di armonizzazione per la Zona franca urbana di Ventimiglia con enti locali e associazioni di categoria per garantire il maggiore raccordo possibile e massimizzare l’efficacia degli strumenti agevolativi.

Regione Liguria ha assegnato alla Zfu 5 milioni di euro di fondi Por Fesr 2014-2020: 4 milioni per il sostegno delle attività produttive esistenti, micro, piccole imprese e professionisti; 1 milione per il supporto alla creazione di nuove imprese e altre risorse saranno attivate con un sistema di premialità riservato alle micro e piccole imprese di Ventimiglia attraverso gli accordi di localizzazione del patto dello sviluppo imprenditoriale.

“Ringrazio il neo assessore Benveduti e gli uffici dello Sviluppo Economico di Regione Liguria per avere aderito prontamente alla mia proposta di costruire un momento di confronto tra istituzioni volto a mettere in sinergia più risorse possibili per Ventimiglia” commenta l’on. Flavio Di Muro.

“Non appena sarà formato il nuovo Governo mi recherò al Ministero competente per ragionare della loro partecipazione“.