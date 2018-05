Sanremo. Ai microfoni di R24 Radio il “bordigotto doc” Vittorio Ingenito, grande passione per la politica, alla prima esperienza in quella attiva, è il candidato sindaco della città delle palme in corsa per Bordighera Vince: “Lista civica di moderati rivolta ai cittadini. I membri che la compongono sono persone che conoscono la cosa pubblica: è necessario avere esperti del settore, ma tra di loro ci sono anche pensionati e studenti”. – spiega Ingenito.

“L’obiettivo che ci poniamo è quello di valorizzare la città per i numerosi turisti e cittadini che la vivono. Nonostante sia per me, Bordighera, la più bella del mondo, oggi la si vede decaduta, tutto questo è dimostrato dai dati dell’osservatorio sul turismo. Visitandola troverete una cittadina abbandonata a sé stessa con marciapiedi disastrati: tutto ciò deve cambiare immediatamente. Le nostre casse possono fare affidamento su 10 milioni di euro. Deve ripartire l’arredo urbano e il commercio, grazie ad un bando volto a ridurre le imposte alle attività produttive e commerciali.

Per i bordigotti abbiamo un programma strategico per quanto riguarda l’arredo urbano – continua il candidato. “Coloro che hanno trascorso il 1°maggio nella nostra città hanno potuto notare che via Marconi era in condizioni pessime a causa dell’inefficienza della raccolta differenziata. E’ necessario mettere in condizione turisti e residenti di differenziare correttamente.

Colgo l’occasione per invitare i cittadini sabato 12 maggio al Palazzo del Parco per la presentazione ufficiale della lista e del programma. Concludo ringraziando mia moglie, per avermi dato forza ed energia, ed il mio staff. E’ merito loro se riesco a conciliare l’impegno politico con il lavoro da commercialista”.