Ventimiglia, Zona Franca Urbana: in sala consiliare la video conferenza con il Ministero dello Sviluppo Economico

Dalla scorsa settimana sino al 23 maggio si possono presentare le domande di accesso alle agevolazioni della Zfu, (Zona Franca Urbana) esclusivamente tramite procedura informatica del Mise. Il nostro Comune ha organizzato per domani 10 maggio ore 14.30 in sala consiliare un nuovo seminario in video conferenza dei Funzionari del Ministero allo Sviluppo Economico e dell’area politiche di coesione Anci/Dipartimento Fondi Europei ed Investimenti Territoriali Ifel, per dare alle imprese ed ai professionisti interessati e/o incaricati del territorio le ultime informazioni tecniche per partecipare al bando.

Sarà presente all’incontro anche il sindaco Enrico Ioculano, che ha voluto fortemente un nuovo incontro col Mise: “Sarà un’occasione preziosa per analizzare le ultime questioni in merito alla presentazione delle istanze per l’accesso ai benefici della Zfu. Dal primo giorno abbiamo lavorato a pieno regime per offrire il maggior supporto possibile ai soggetti interessati dalla ZFU”.

Per quesiti è attivo un help desk della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Mise al seguente in e-mail: info.zfu@mise.gov.it

Per la documentazione di dettaglio e le Faq della Zfu di Ventimiglia sarà istituita una pagina web dedicata a Ventimiglia sul portale del MISE dedicato alle Zfu:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2002884:zone-franche-urbane

Per ulteriori info: Ufficio Zona Franca Urbana; Tel: 0184-6183213 c/o Ufficio Commercio, sede Comunale di Piazza XX Settembre