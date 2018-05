Ventimiglia. I vigili del fuoco della città di confine hanno recuperato stamane la carcassa di una mucca rimasta incastrata all’interno della rete di protezione della parete rocciosa che delimita la statale 20 in frazione Porra.

L’animale sarebbe precipitato da una roccia e morto nella caduta.

Sul caso indagano i carabinieri forestali che dovranno risalire al proprietario dell’animale e capire per quale motivo non sia intervenuto per recuperarlo.