Ventimiglia. Una nuova ambulanza arricchirà il parco macchine della Croce Verde Intemelia grazie alla generosità dell’imprenditore milanese Alberto Ferrari e della sorella Elisabetta che, con questo importante gesto, hanno voluto ricordare i genitori Vittoria e Angelo.

I volontari ed i dipendenti della Croce Verde Intemelia e tutta Ventimiglia sono grati ai signori Ferrari per il gesto di grande generosità, giunto ora, in questi momenti di difficoltà finanziarie per la Croce Verde, dovute all’aumento dei costi diretti ed indiretti e alla poca attenzioni delle istituzioni che, spesso, ai continui elogi non sempre fanno seguire aiuti concreti. Oggigiorno sono necessari mezzi nuovi e all’avanguardia nella dotazione tecnologica di bordo, dai costi altissimi, indispensabili perché la Pubblica Assistenza Ventimigliese sia sempre all’altezza nel fornire quotidianamente un servizio socio-sanitario di vitale importanza.

La nuova ambulanza, donata dai Signori Ferrari, è di ultima generazione, realizzata dalla Ditta Orion di Firenze, è un veicolo agile e compatto, ma capace e dotato di attrezzature sia per le emergenze del 118 sia per i trasferimenti e anche come centro mobile di rianimazione. Un’ ambulanza poliedrica sotto ogni punto di vista e completa di tutti i presidi, anche per le emergenze pediatriche, ambulanza che da pochi giorni è già entrata a far parte del parco macchine della Croce Verde e che sarà ufficialmente inaugurata in occasione del sessantanovesimo anniversario di fondazione della Croce Verde Intemelia che sarà festeggiato il 3 giugno prossimo ai Giardini Pubblici Mons.

Tommaso Reggio alla presenza di tante altre Consorelle della Pubblica Assistenza e delle Associazioni Ventimigliesi; tutta la cittadinanza è cordialmente invitata.

Programma: domenica 3 Giugno dalle 10 ritrovo delle Associazioni Ventimigliesi, culturali e sportive che illustreranno le loro attività ed iniziative; dimostrazioni ed attività varie, alle ore 15.30 inaugurazione della nuova autoambulanza, a seguire piccolo rinfresco.

Sergio Pallanca