Ventimiglia, tutti col naso all’insù per osservare lo spettacolo di Giove, il “gigante” del Sistema Solare

Ventimiglia. Dal 9 maggio il cielo regala uno spettacolo unico a tutti gli appassionati di astronomia e non. Sarà infatti possibile osservare ad occhio nudo Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare e quinto in ordine di distanza dal Sole.

Questo fenomeno si verifica poiché in questo periodo il pianeta è in opposizione al Sole, ovvero si trova dal capo opposto del cielo, sorgendo quando il Sole tramonta e viceversa. In queste notti il “gigante”, cosìviene soprannominato per le sue dimensioni, appare più evidente rispetto al solito. Tralasciando Venere, Giove appare dunque il punto più luminoso nel cielo di maggio, restando visibile per l’intera durata della notte.

Al Forte dell’Annunziata a Ventimiglia, il 12 maggio dalle 21,15 alle 23,30 l’osservatorio Sideralmente organizza una serata di osservazione del cielo per godere di questo fenomeno che si verifica solo per poche notti all’anno. La partecipazione è libera e non richiede prenotazione.